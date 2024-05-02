KOCAELİ BUGÜN PARÇALI BULUTLU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı