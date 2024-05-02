02 May 2024 - 08:42- Gündem G:

KOCAELİ BUGÜN PARÇALI BULUTLU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 2024 hava durumu tahminini paylaştı.

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KOCAELİ BUGÜN PARÇALI BULUTLU! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

02 May 2024 - 08:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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