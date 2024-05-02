KPSS başvuru tarihi ne zaman?

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2024 sınav takvimi ile “KPSS ne zaman” sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu.
KPSS BAŞVURU TARİHİ
KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak.
KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
KPSS NE ZAMAN?
|Sınav Adı
|Tarih
|KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri
|14 Temmuz
|KPSS Alan Bilgisi
|20-21 Temmuz
|KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
|4 Ağustos
|KPSS Ön Lisans
|1 Eylül
|KPSS Ortaöğretim
|15 Eylül
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
|22 Eylül
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.