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KPSS başvuru tarihi ne zaman?

KPSS başvuru işlemleri, 3 Mayıs 2024 Cuma günü başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla başlayacak, 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününe kadar ÖSYM sayfası üzerinden devam edecek.

KPSS başvuru tarihi ne zaman? mask

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2024 sınav takvimi ile “KPSS ne zaman” sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu.

KPSS BAŞVURU TARİHİ

KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak.

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

Sınav AdıTarih
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri14 Temmuz
KPSS Alan Bilgisi20-21 Temmuz
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)4 Ağustos
KPSS Ön Lisans1 Eylül
KPSS Ortaöğretim15 Eylül
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)22 Eylül

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.

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02 May 2024 - 08:58 - Gündem

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