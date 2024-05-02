- Asayiş

TOKAT PEŞ PEŞE SALLANDI

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelindeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor.

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TOKAT PEŞ PEŞE SALLANDI mask

TOKAT PEŞ PEŞE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir saat içinde üç tane deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü saat 06:43'te 2.3 büyüklüğünde yaşanırken, yerin 11.34 km derinliğinde gerçekleşti.

HATAY'DA DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06:36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 7 km olarak ölçüldü.
# Tokat, Hatay, Deprem, sallandı, afad

02 May 2024 - 09:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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