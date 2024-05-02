- Ekonomi

Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti!

Altın fiyatları düşüş eğilimine geri döndü. Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler ışığında yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bugün düşmeye başladı.

Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti! mask

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.407,61

Satış: 2.407,98

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.318,70

Satış: 2.319,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.852,17

Satış: 3.937,05

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.680,27

Satış: 7.874,10

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.300,03

Satış: 1.730,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.208,05

Satış: 2.353,48

Kaynak: HABERTÜRK.COM
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02 May 2024 - 09:18 - Ekonomi

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