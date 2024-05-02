Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti!

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.407,61
Satış: 2.407,98
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.318,70
Satış: 2.319,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.852,17
Satış: 3.937,05
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.408,70
Satış: 15.700,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.680,27
Satış: 7.874,10
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.408,70
Satış: 15.700,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.031,88
Satış: 16.441,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.300,03
Satış: 1.730,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.208,05
Satış: 2.353,48
Kaynak: HABERTÜRK.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.