Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti!

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 422 liradan yaparken; 2 Mayıs Perşembe günü saat 7:30 itibarıyla 2 bin 407 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.407,61

Satış: 2.407,98

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.318,70

Satış: 2.319,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.852,17

Satış: 3.937,05

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.680,27

Satış: 7.874,10

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.408,70

Satış: 15.700,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.300,03

Satış: 1.730,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.208,05

Satış: 2.353,48

Kaynak: HABERTÜRK.COM