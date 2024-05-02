Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı

Esenyurt’ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran Şiar T. kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.
İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.
Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.