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Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı babasını vurdu. Zanlı kayıplara karışırken yaralanan Coşkun T. hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
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Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı mask

Esenyurt’ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran Şiar T. kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.
# sağlık, çalışma

02 May 2024 - 09:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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