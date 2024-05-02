Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı

Esenyurt’ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran Şiar T. kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.