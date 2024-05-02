ABD'den Türk şirketlere yeni yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna savaşı sebebiyle kendisine uygulanan yaptırımları ihlal etme çabalarını hedef aldı. Yeni açıklanan yaptırım listesinde, Türkiye, Belçika ve Çin’deki bazı şirketler de var.
VOA Türkçe'nin haberine göre, yeni yaptırımlarla, Rusya’nın savunma sanayiinin yanı sıra kimyasal ve biyolojik silah programları ve Rusya’nın savunma imalatı için önemli malzemeleri sağlayan üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişiler hedef alındı.
Washington daha önce de Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketlere yaptırım uygulayarak Moskova’nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmesinin önüne geçmeye çalışmıştı.
YAKLAŞIM 300 KİŞİ VE KURUM LİSTEDE
ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırımlarla toplamda yaklaşık 300 şirket, kişi ve kurum hedef alındı.
Bunların yaklaşık 60’ı Azerbaycan, Çin, Belçika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya’da yer alıyor. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu ülkelerde yer alan bazı şirketler, Rusya’ya “acil olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı sağlamakla” suçlanıyor.
Maliye Bakanlığı’na göre, Hong Kong ve Çin’deki bazı şirketler, Rus ordusuna jammer, sensor ve insansız hava aracı motoru sağlamakla suçlanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.