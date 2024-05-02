Ferdi kaza sigortası teminatı 10 yıldır artırılmıyor

Yolculuklarda en büyük güvencemiz olan ferdi kaza koltuk sigortası yüksek enflasyon ve unutulan teminat nedeniyle neredeyse işlevsiz hale geldi. 2014'te 175 bin liraya çıkarılan koltuk başına Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası teminat tutarı o günden sonra artırılmadı. Özellikle son yıllarda hızla yükselen enflasyon nedeniyle kazalarda yaralanma ve ölümler için belirlenen teminat kuşa döndü.

YASAL BOŞLUK VAR

2014'te Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından artırılan teminatların düzenleme yetkisinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra kurulan Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun mu (SEDDK) yoksa Ulaştırma Bakanlığı'nın mı yetkisi dahilinde olduğunun belli olmaması nedeniyle bir daha artırılamadı.

ENFLASYONA GÖRE 8 KAT AZALDI

2014'ten bu yana enflasyon yüzde 816 arttı. Yine 2014'te 12,17 lira olan dolar kuru göz önüne alındığında teminatın 12 kat küçüldüğü hesaplanabilir.

ERZİNCAN'DA 'ALTIN' SORUNU

Benzer bir sorun da Maden Kazaları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'nda yaşanıyor. 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası sonrası 2015 yılında sigortanın denetleyici yapısından yararlanmak için yapılan düzenleme ile hayata geçirilen bu sigortada da o günden sonra 150 bin lira olan teminat artırılmadı. Diğer yandan altın madenleri bu düzenlemenin dışında kaldı. Böylece geçtiğimiz günlerde Erzincan'da halatını kaybeden 9 madenci için herhangi bir sigorta ödemesi yapılmadı. 2015'ten bu yana enflasyon yüzde 840 dolar kuru 10 kat yükseldi. Hekim sorumluluk sigortası teminatları da uzun süredir artırılmıyor.

Kaynak: HABERTÜRK.COM