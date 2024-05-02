Muhtarların gözü yeşil pasaport ve belediye meclis üyeliğinde

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılması gerektiği görüşüne yanıt verdi. Muhtarlar olmadan toplumsal hayatın zorlaşacağını söyleyen Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olması gerektiğini söyledi.
Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a konuşan Özünal, muhtarların kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini belirterek, “Muhtarsız toplum zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti. Bu konular gündeme gelecektir. Ancak asparagas haber” dedi.
E-devletin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla muhtarlıkların işlevinin azaldığı görüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özünal, “E-devlet ile vatandaşların internet üzerinden evraklarını alması kolaylaştı. Ülkemiz çağdaş dünya standartlarına geliyor. Her şey ikametgah kağıdı, nüfus cüzdanı sureti değil. Muhtarın başka asli görevleri var. Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür. Milletin kafasının içindeki düşünceleri alır, uygulaması gereken yerde gerekli yerlere iletir. Takdir yine hükümetindir. Kapatmak isterse kapatır” diye konuştu.
Muhtarların taleplerini de sıralayan Özünal, “Muhtarların tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor, bilgisayarını koyuyor, teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Hayır. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var. Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Emekli - Büyük şehir belediyesi olan illerde köyler mahalle oldu.
TBMM kararı var.
Muhtarlık kaldırılsın.
Derinceli - Kendisi de söylüyor; işleri azaldı diye. Kapatılması gereken ilk yer muhtarlıklardır. Tasarruf diyenlere duyurulur
Futbol Sever - BENCE MUTTARLIK KALKMALI
Vatansever - son derece israf olan tüm muhtarlıkların mutlaka tamamen kaldırılması şarttır. Büyükşehir olmayan illerdeki Belde belediyeleri de kaldırılmalıdır. Hatta Büyükşehir olan belediyelerde gereksiz olan ilçe belediyeleri de kaldırılmalıdır.
1907 - Meclis üyesi olması demek siyasi partinin adamı gibi davranması anlamına gelir.Muhtarlık makamına aykırı hareketler bunlar..
Lazo - Yeşil pasaport yetmez.Ömür boyu ve aile boyu diplomatik pasaport verelim!!!Uyar mı?
Mülayim - Önce maaş ve tabanca şimdi yeşil pasaport talebi;şoförlü makam aracı da tahsis edelimmi?......Kırsal alanlar hariç muhtarlıklar lağvedilsin.
Ali - Ne faydanız var ki size versinler olmadı birde Avrupa tatiline yollasınlar…
Deri̇nce'li̇ Oğuz - ALLAH AŞKINA BİRİLERİ ÇIKIP ŞEHİR MERKEZLERİNDEKİ MUHTARLAR BU İŞİ YAPIP ŞU İŞİ BİTİRİYOR DESİN;KAMUDA TASARRUF EDİLECEKSE İLK ŞEHİR VE İLÇELERİNDEKİ MUHTARLIKLAR İPTAL EDİLSİN,TAŞRA,MEZRA VE KÖYLERDEKİLER DURSUN BENCE,KENDİNİ NE ZANNEDİYORSUN Kİ YEŞİL PASAPORT İSTİYORSUN BU KADAR DA ÖNEMLİ KİŞİ YERİNE KOYMAYIN KENDİNİZİ,MİLLET ZATEN E-DEVLET'DEN İŞİNİ HALLEDİYOR
Vatandas Murti - Yaw ne is yapiyorlar? Cogunu muhtarlikta bulamiyorsun zaten.artik iptal edilmeli muhtarlik vs.
Sağgelen - Olmazsa Olmaz, Muhtarlıklar köyler hariç kaldırılması lazım
Emekli̇ - Türkiye genelinde muhtarlıkları kaldır o parayı emekli lere ver devlet bunlar ne iş yapıyorlar sıfır sıfır
Cafer Güneş - Bahsettiğiniz hizmet köprüsü ( muhtar) hiç yerinde durmuyor, kımıl kımıl geziyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.