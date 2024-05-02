Muhtarların gözü yeşil pasaport ve belediye meclis üyeliğinde

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılması gerektiği görüşüne yanıt verdi. Muhtarlar olmadan toplumsal hayatın zorlaşacağını söyleyen Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olması gerektiğini söyledi.

Elips Haber’den Deniz Dalgıç’a konuşan Özünal, muhtarların kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini belirterek, “Muhtarsız toplum zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti. Bu konular gündeme gelecektir. Ancak asparagas haber” dedi.

E-devletin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla muhtarlıkların işlevinin azaldığı görüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özünal, “E-devlet ile vatandaşların internet üzerinden evraklarını alması kolaylaştı. Ülkemiz çağdaş dünya standartlarına geliyor. Her şey ikametgah kağıdı, nüfus cüzdanı sureti değil. Muhtarın başka asli görevleri var. Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür. Milletin kafasının içindeki düşünceleri alır, uygulaması gereken yerde gerekli yerlere iletir. Takdir yine hükümetindir. Kapatmak isterse kapatır” diye konuştu.

Muhtarların taleplerini de sıralayan Özünal, “Muhtarların tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor, bilgisayarını koyuyor, teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Hayır. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var. Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin” ifadelerini kullandı.