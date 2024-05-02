DEM'li Gergerlioğlu, Nisan ayında meclise sunduğu önergeleri paylaştı

Meclis faaliyetlerinde, Ulaşım ve Altyapı Sorunları, Çevre ve Sağlık Sorunları, Sağlık Hizmetleri ve Hastane Sorunları, Hukuk ve Adalet Sorunları, İş ve Çalışma Hakları Sorunları, Cezaevi ve Hak İhlalleri Sorunları gibi çeşitli konulara odaklanılmıştır. Ayrıca, Bireysel ve Toplumsal Sorunlar, Güvenlik Sorunları, Eğitim ve Öğrenci Sorunlarına Yönelik Araştırmalar gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.