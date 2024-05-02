Meclis faaliyetlerinde, Ulaşım ve Altyapı Sorunları, Çevre ve Sağlık Sorunları, Sağlık Hizmetleri ve Hastane Sorunları, Hukuk ve Adalet Sorunları, İş ve Çalışma Hakları Sorunları, Cezaevi ve Hak İhlalleri Sorunları gibi çeşitli konulara odaklanılmıştır. Ayrıca, Bireysel ve Toplumsal Sorunlar, Güvenlik Sorunları, Eğitim ve Öğrenci Sorunlarına Yönelik Araştırmalar gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.
- Siyaset
DEM'li Gergerlioğlu, Nisan ayında meclise sunduğu önergeleri paylaştı
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nisan 2024'te Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve çeşitli konularda yaşanan sorunlar üzerine yoğun bir meclis faaliyeti gösterdi. Toplam 91 soru önergesi, 8 araştırma önergesi ve 4 kanun teklifi vererek, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren geniş bir yelpazede sorunları ele almıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.