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DEM'li Gergerlioğlu, Nisan ayında meclise sunduğu önergeleri paylaştı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nisan 2024'te Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve çeşitli konularda yaşanan sorunlar üzerine yoğun bir meclis faaliyeti gösterdi. Toplam 91 soru önergesi, 8 araştırma önergesi ve 4 kanun teklifi vererek, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren geniş bir yelpazede sorunları ele almıştır.

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DEM'li Gergerlioğlu, Nisan ayında meclise sunduğu önergeleri paylaştı mask

Meclis faaliyetlerinde, Ulaşım ve Altyapı Sorunları, Çevre ve Sağlık Sorunları, Sağlık Hizmetleri ve Hastane Sorunları, Hukuk ve Adalet Sorunları, İş ve Çalışma Hakları Sorunları, Cezaevi ve Hak İhlalleri Sorunları gibi çeşitli konulara odaklanılmıştır. Ayrıca, Bireysel ve Toplumsal Sorunlar, Güvenlik Sorunları, Eğitim ve Öğrenci Sorunlarına Yönelik Araştırmalar gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.
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02 May 2024 - 10:06 - Siyaset

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