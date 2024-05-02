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Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası vefat etti

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından, Acun Medya Grubu ve Exxen Platformunun kurucusu, TV8 ve TV8.5’un sahibi Acun Ilıcalı’nın İzmitli amcası hayatını kaybetti

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Acun Ilıcalı’nın İzmit'te yaşayan amcası vefat etti mask

Acun Ilıcalı’nın  İzmit’te yaşayan amcası,   AKP Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, merhum  Kocaeli Huzurevi Derneğinin efsane başkanı Olay Ilıcalı’nın eşi Gürbüz Ilıcalı hayata gözlerini yumdu.

İlimizde bir dönem İzmit  İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular kurulu üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi yarın (3 Mayıs 2024 Cuma) Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacak. 
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02 May 2024 - 10:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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