Karamürsel Gençlik 'BEY' oldu

Karamürsel Basketbol denildiğinde tek isim olarak Turgut Taşçı’nın adı akıllara gelen Karamürsel basketini gelin ondan dinleyelim, geçmişe gidelim. Söz Turgut Taşçı’da…

TAŞÇI, EFSANEYİ ANLATIYOR

1923 yılında kurulan kulübün tarihi başarılarla doludur. Basketbolda sayısız şampiyonluklar ve kupalar.1970/1985 yılları arasında Kocaeli ve Türk Basketboluna damga vurmuş efsane Karamürsel Gençlik Basketbol, 12 yıl boyunca şampiyonlukları hiçbir takıma bırakmamıştı. 8’i yenilgisiz olmak üzere, sayısız şampiyonluklar ve kupalar kazanmıştı. Türkiye de ilk yabancı oyuncu oynatan ve ilk yabancı oyuncumuzu Galatasaray’a transfer eden takımdır. Türkiye Basketbol 2. Lig (TB2L), Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) ve yerel liglerde faaliyet gösteren kulüplerin başında gelmektedir.1972 yılından günümüze kadar Türk Basketbolunun içinde yer almıştır. 2001-2003 dönemi EBBL Play Off ve Yerel Ligler, 2004-2006 dönemi EBBL Play-off TB2L yükselme ve yerel ligler, 2007-2010 dönemi EBBL’de play-off ve başarılarımızdan dolayı, Türkiye Basketbol 2. Ligine davet yazısı aldık. Sonra yerel ligler. Karamürsel Gençlik Spor Kulübü olarak TB2L, EBBL ve Yerel Liglerde faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Yeni spor yasası gereği bundan sonra Karamürselbey Spor Kulübü olarak faaliyetlerine devam edecektir.

2 KEZ 2.LİG’E YÜKSELDİLER

Bu süre içerisinde iki defa ulusal lig takımı olarak olarak 2’nci lige çıkmıştır. Bir defa da Türkiye Basketbol Federasyonu, üstün başarılardan dolayı yarı finalde elenmemize rağmen bir ilçe takımı olarak 2.Lig’e davet edilmiştir. 2021/2022 Sezonunda EBBL Grup 1’ncisi olarak Balıkesir’de, EBBL final grubunda başarılı olmuş, TB2L yükselme başarısı göstermiştir. 2022/2023 ilk sezonda play-off’a kalma başarısı göstermiştir. 2023/ 2024 Sezonunda TB2L mücadelesine devam ederek B Grubunda grup 2’nci olarak direk final grubuna kalmıştır. Kulübümüz Büyük Erkekler(TB2L), yerel liglerde genç erkekler, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız bayanlar U14, U12 ve U11 Erkekler ligleri olmak üzere 8 branşta faaliyetlerini sürdürmektedir. Her yıl çeşitli branşlarda dereceye girerek Karamürselimizi başarılı bir şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Bu süreçlerde bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, işadamlarına, esnaflarımıza dostlarımıza akrabalarımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum.