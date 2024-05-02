AJet'ten ucuz bilet kampanyası: Son tarih 4 Mayıs!

Türk Hava Yolları'nın (THY) düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, yurtdışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenledi.
AJet yurtdışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1-4 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sunuyor.
Biletleme Tarihleri: 1-4 Mayıs, 2024
Uçuş Tarihleri: 6 Mayıs-30 Haziran, 2024
AJet'ten yapılan açıklamada kampayanın geçerli olduğu ülkeler şöyle belirtildi:
* Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurtdışı varışlı ve yurtdışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş veya tek yön, direkt veya yurtiçi aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.
* Kampanya yurtdışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsamaktadır.
* Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az üç, en fazla dokuz kişi bulunması koşulunda geçerlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.