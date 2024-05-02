FED faizi sabit tuttu: Dolar ve Euro kaç TL?

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Piyasaların dikkatle izlediği ABD Merkez Bankası (FED) dün akşam 21.00’da faiz kararını açıkladı ve faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu oran 23 yılın en yüksek seviyesi.
FED kararlarında sürprize rastlanmazken, piyasaların gözü FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamadaydı. Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada, ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.
Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşma konusunda kararlılık mesajı veren Powell, “Ancak son aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerleme kaydedemediği görüldü ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu aktaran Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum" dedi.
Peki dolar ve Euro bu sabah (2 Mayıs Perşembe) serbest piyasada kaç TL?
DOLAR (ALIŞ): 32,3740 TL
DOLAR (SATIŞ): 32,3760 TL
EURO (ALIŞ): 34,6950 TL
EURO (SATIŞ): 34,6970 TL
Salı günü doların satış fiyatı 32,3810 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7010 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.