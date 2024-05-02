Yabancı uyruklu olan ve 20 gündür kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi. Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.
- Asayiş
20 gündür kayıp adamın cesedi gömülü halde bulundu
Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu adamın cansız bedeni, Erenler ilçesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, bir yabancı uyruklu şahsın arandığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Burçak - Evet yabancılar gelsin din kardeşlerimizdir diyenler. Gelsinler ve okusunlar.
Çoluk çocuk salmayı bırakın gündüz dışarıda kendimiz korkuyoruz. Atın kim varsa sınırdaşına. Ya da Yunanistan gibi koyun botlara denize balıklar sevinsin.Üredikçe nefes alamayacağız güzel ülkemizde
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.