Yalçın Eldoğan: "İYİ Parti’den destek görmedim”

Kocaeli’nin tanınan isimlerinden biri olan iş insanı Yalçın Eldoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yeniden Refah Partisi İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda kendisine tevdi edilen göreve ilişkin konuşan Eldoğan, partiye katılmadan önceki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve il yöneticileri katıldı.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan YRP İl Başkanı Ali Taştan, şunları söyledi, “Sayın Genel Başkan vekilimiz, Büyükşehir Başkan Adayımız sayın Doğan Aydal beyin yardımcısı olarak atanan ve seçim sürecinde 4 ay süreyle çalıştığımız Yalçın Eldoğan Bey’i, tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 11 aylık süreçte hem bir genel seçim hem de bir yerel seçim atlattık. Gerçekten öncelikle genel seçimde bize olan teveccühte 1 milletvekili çıkarmamız, akabinde oylarımızı ikiye katlayarak 4 belediyemizde yüzde 10 barajını aştığımız Kocaeli’de, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Her ne kadar bizi yok göstermeye çalışsalar da elhamdülillah Türkiye’de CHP’nin akabinde üçüncü parti de Yeniden Refah Partisi olmuştur.”

ŞANBAZ YILDIZ ÇAĞIRDI

İl Başkanı Ali Taştan’ın ardından konuşan Yalçın Eldoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Yaklaşık 25 yıldır bu şehirde çok yoğun ticaret yapan biriyim. Ben Kocaelispor’da başkan vekilliği yaptım. Benim başkan vekilliği yaptığım dönemde Kocaelispor Süper Lig’e çıktı. Ben işim gereği kamuyla iç içeyim. Ben işe adamıyım, benim herkesle aram iyidir. Bana geçmişte AK Parti’den üç kere teklif geldi ama ben siyaseti hiç düşünmemiştim. Bundan 1,5 yıl önce rahmet Şahbaz Yıldız ile başkanıydı, bana dedi ki Yalçın ben istifa edeceğim, milletvekili olacağım, gel il başkanlığını sana devredeceğim.

SAHADA DESTEK GÖREMEDİM

Biliyorsunuz CHP ve İYİ Parti geçmişte bir ittifak içindeydi. Ben dedim ki ben bir şekilde aday olurum; CHP ve İYİ Parti ittifak olursa. Ben millet ittifakının adayı olmak istiyorum dedim. Sonrasında CHP ile ittifak gerçekleşmeyince İzmit’te kazanmayacak oyu alamayacağımı hissettiğim için, arkadaşlardan da sahada destek göremedim; Baktım tek başımayım ve iş birliği olmayınca aday olmaktan vazgeçtim. Ben milliyetçi ve muhafazakâr bir insanım. Benim çok uzak olduğum bir yer de değil Yeniden Refah Partisi. Sonrasında Doğan Bey’den de teklif gelince kabul ettik

UZMANLIK ALANIM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm. Bir aday adaylığım söz konusu oldu İYİ Parti’den, daha sonra şartlar değişti. Daha sonrasında Doğan Bey ile tanıştık. Amacımız vatanımıza hizmet etmek. Ticari hayatıma belli bir hedefe ulaştım. Bundan sonra da Doğan Bey’in yanında AR-GE’de görevli başkan yardımcısı olacağım. Benim uzmanlık alanım kentsel dönüşüm. Bu çok önemli bir konu. Biz bunu geçen sene 11 ilde yaşadık, insanlar öldü. Bizim birinci amacımız barınma sorununu çözmek. İnsanların yaşadığı ev kalitesizken, deprem riski varken lüks olarak nitelendirdiğimiz projeleri sonraya bırakmak daha mantıklı olacaktır ilk süreçte.

SENEDE 3 BİNDEN FAZLA KONUT YAPMASI LAZIM

Tahir Başkanın seçim beyannamesini okudum, 100 bin konut kentsel dönüşüm yapacağını taahhüt etti. Biz bunu 5 seneye indirgersek demek ki Tahir Bey 5 yılda 12 bin 500 tane konut yapacak, 50 bin tane de kentsel dönüşüm yapacak. Bunların ihalesinin, projesinin hazırlanmasının en az 30 ay sürer. 3 bin 500 konutluk bir proje için Büyükşehir’in uhdesinde bir arazi var mı? Nasıl yapacak, kat karşılığı mı yapacak? 5 yıl içerisinde 12 bin 500 konutun sorunsuz bir şekilde bitebilmesi için her yıl 3 binden fazla konut yapması gerekir. Benim İzmit Belediyesi adaylığı dönemimde bir projem vardı, evi olmayan, ev almaya da gücü yetmeyen ailelere bir lojman yapılmasını düşünüyorduk. Bu projeler için ben İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’la da Büyükşehir Başkanı Tahir başkanla da görüşeceğim”