Yalçın Eldoğan: "İYİ Parti’den destek görmedim”

Kocaeli’nin tanınan isimlerinden biri olan iş insanı Yalçın Eldoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yeniden Refah Partisi İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda kendisine tevdi edilen göreve ilişkin konuşan Eldoğan, partiye katılmadan önceki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan ve il yöneticileri katıldı.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan YRP İl Başkanı Ali Taştan, şunları söyledi, “Sayın Genel Başkan vekilimiz, Büyükşehir Başkan Adayımız sayın Doğan Aydal beyin yardımcısı olarak atanan ve seçim sürecinde 4 ay süreyle çalıştığımız Yalçın Eldoğan Bey’i, tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 11 aylık süreçte hem bir genel seçim hem de bir yerel seçim atlattık. Gerçekten öncelikle genel seçimde bize olan teveccühte 1 milletvekili çıkarmamız, akabinde oylarımızı ikiye katlayarak 4 belediyemizde yüzde 10 barajını aştığımız Kocaeli’de, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Her ne kadar bizi yok göstermeye çalışsalar da elhamdülillah Türkiye’de CHP’nin akabinde üçüncü parti de Yeniden Refah Partisi olmuştur.”
ŞANBAZ YILDIZ ÇAĞIRDI
İl Başkanı Ali Taştan’ın ardından konuşan Yalçın Eldoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Yaklaşık 25 yıldır bu şehirde çok yoğun ticaret yapan biriyim. Ben Kocaelispor’da başkan vekilliği yaptım. Benim başkan vekilliği yaptığım dönemde Kocaelispor Süper Lig’e çıktı. Ben işim gereği kamuyla iç içeyim. Ben işe adamıyım, benim herkesle aram iyidir. Bana geçmişte AK Parti’den üç kere teklif geldi ama ben siyaseti hiç düşünmemiştim. Bundan 1,5 yıl önce rahmet Şahbaz Yıldız ile başkanıydı, bana dedi ki Yalçın ben istifa edeceğim, milletvekili olacağım, gel il başkanlığını sana devredeceğim.
SAHADA DESTEK GÖREMEDİM
Biliyorsunuz CHP ve İYİ Parti geçmişte bir ittifak içindeydi. Ben dedim ki ben bir şekilde aday olurum; CHP ve İYİ Parti ittifak olursa. Ben millet ittifakının adayı olmak istiyorum dedim. Sonrasında CHP ile ittifak gerçekleşmeyince İzmit’te kazanmayacak oyu alamayacağımı hissettiğim için, arkadaşlardan da sahada destek göremedim; Baktım tek başımayım ve iş birliği olmayınca aday olmaktan vazgeçtim. Ben milliyetçi ve muhafazakâr bir insanım. Benim çok uzak olduğum bir yer de değil Yeniden Refah Partisi. Sonrasında Doğan Bey’den de teklif gelince kabul ettik
UZMANLIK ALANIM KENTSEL DÖNÜŞÜM
Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm. Bir aday adaylığım söz konusu oldu İYİ Parti’den, daha sonra şartlar değişti. Daha sonrasında Doğan Bey ile tanıştık. Amacımız vatanımıza hizmet etmek. Ticari hayatıma belli bir hedefe ulaştım. Bundan sonra da Doğan Bey’in yanında AR-GE’de görevli başkan yardımcısı olacağım. Benim uzmanlık alanım kentsel dönüşüm. Bu çok önemli bir konu. Biz bunu geçen sene 11 ilde yaşadık, insanlar öldü. Bizim birinci amacımız barınma sorununu çözmek. İnsanların yaşadığı ev kalitesizken, deprem riski varken lüks olarak nitelendirdiğimiz projeleri sonraya bırakmak daha mantıklı olacaktır ilk süreçte.
SENEDE 3 BİNDEN FAZLA KONUT YAPMASI LAZIM
Tahir Başkanın seçim beyannamesini okudum, 100 bin konut kentsel dönüşüm yapacağını taahhüt etti. Biz bunu 5 seneye indirgersek demek ki Tahir Bey 5 yılda 12 bin 500 tane konut yapacak, 50 bin tane de kentsel dönüşüm yapacak. Bunların ihalesinin, projesinin hazırlanmasının en az 30 ay sürer. 3 bin 500 konutluk bir proje için Büyükşehir’in uhdesinde bir arazi var mı? Nasıl yapacak, kat karşılığı mı yapacak? 5 yıl içerisinde 12 bin 500 konutun sorunsuz bir şekilde bitebilmesi için her yıl 3 binden fazla konut yapması gerekir. Benim İzmit Belediyesi adaylığı dönemimde bir projem vardı, evi olmayan, ev almaya da gücü yetmeyen ailelere bir lojman yapılmasını düşünüyorduk. Bu projeler için ben İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’la da Büyükşehir Başkanı Tahir başkanla da görüşeceğim”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kullar Ali - Terazi önündekiler yanlış yaptığınızın farkındamısınız?!..Yarınlara halel getiriyorsunuz.Sayın genel başkana etrafı doğruları söylemiyor..Korkarım İstanbul akp miletvekilliğine geçen suat pamukçu haklı çıkacak.!!!!
Cüppeli Ahmet - Hayırlı olsun değer gördüğü yerde çalışması koşturması kentimiz adına bir şeylerin mücadelesini vermesi çok güzel başarılar Eldoğan..
Izmit - bu ne hızdır. 1 yıl içinde 2 partı değiştirmek. :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.