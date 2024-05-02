ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDILAR, SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aksaray'da gerçekleşen Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup maçında, Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasındaki mücadele, saha dışında yaşanan tatsız bir olayla son buldu. Maçın ardından çıkan kavgada futbolcular birbirlerinden şikayetçi oldu.

15.00'te başlayan ve Tuz Gölüspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, Dağılgan 2 No'lu Saha'da oynandı. Tuz Gölüspor, 24. dakikada Gizem Ağıl'ın attığı golle öne geçerken, Emine Uygun 90+2'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydederek galibiyeti perçinledi.

Maçın bitiminde, Tuz Gölüsporlu oyuncuların 26 puanla grubun lideri olarak şampiyonluk sevinci yaşarken, Mezitli Mercanlar ile aralarında gerginlik yaşandı.

İki takım arasında çıkan arbedeyi Çevik Kuvvet ekipleri müdahale ederek sonlandırdı. Olaylar sonrası Tuz Gölüspor'dan 6, Mezitli Mercanlar'dan ise 1 oyuncu yaralanarak hastaneye başvurdu ve darp raporu aldı.

Yaşanan fiziksel müdahalelerden biri, Mezitli Mercanlar oyuncularından birinin Tuz Gölüsporlu bir oyuncuya tekme atması şeklinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sezonu 26 puanla lider olarak tamamlayan Tuz Gölüspor, grubunda birinci sırada yer alırken, Mezitli Mercanlar ise 23 puanla ikinci sırayı aldı. Bu olay, futbolun centilmenlik ruhuna gölge düşürürken, her iki takımın da maç sonrası tutumları spor kamuoyunda tartışma yarattı.