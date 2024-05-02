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Körfezli Melek atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Körfezli Melek Yıldız, Adana'da düzenlenen Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında 2 bin metrede birinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Körfezli Melek atletizmde Türkiye şampiyonu oldu mask

27 Nisan tarihinde Adana'da yapılan Analig Kros Atletizm Türkiye Şampiyonasında Körfezli Melek Yıldız, 2 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu. Kocaeli'ye büyük gurur yaşatan Melek Yıldız, takımıyla ise 3'üncü oldu. Takım olarak büyük başarı elde eden Yıldız'ın şampiyonluğu da büyük sevinç yaşattı. Melek Yıldız ayrıca geçtiğimiz ay Kırklareli'nde yapılan kros şampiyonasının yarı finalinde birinci olmuştu.

Yaklaşık 5 yıldır atletizm antrenörü yapan ve eski milli atlet Afşin Göller ile çalışan Melek Yıldız, hedefinin milli takım olduğunu söylerken Körfez ilçesine de antrenman sahası talep etti.
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02 May 2024 - 11:55 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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