Üç gündür kızlarından haber alamayan aile; emniyete bildirdi. Emniyet; her yerde üç gündür kayıp olan kızı aradığı bildirildi. Üç gün önce ‘ KPSS ile ilgili bir işim var’ diyerek evinden dışarı çıkan Merve, bir daha evine dönmedi. İki çocukları olan Şen ailesi mağdur durumda. Merve Şen’in ‘ Ankara’da biri beni kaçırmak için tehdit ediyor’ dediği bildirildi. Mağdur olan ailesi, bir an önce çocuklarının başına bir iş gelmeden bulunmasını istiyor. Üniversite’den hemşirelik bölümü okuyan 22 yaşında ki Merve Şen’i görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermesi isteniyor.
- Asayiş
GENÇ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden Merve Şen isimli genç kızdan 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.