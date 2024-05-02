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GENÇ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden Merve Şen isimli genç kızdan 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

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GENÇ KIZDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR mask

Üç gündür kızlarından haber alamayan aile; emniyete bildirdi. Emniyet; her yerde üç gündür kayıp olan kızı aradığı bildirildi. Üç gün önce ‘ KPSS ile ilgili bir işim var’ diyerek evinden dışarı çıkan Merve, bir daha evine dönmedi. İki çocukları olan Şen ailesi mağdur durumda. Merve Şen’in ‘ Ankara’da biri beni kaçırmak için tehdit ediyor’ dediği bildirildi. Mağdur olan ailesi, bir an önce çocuklarının başına bir iş gelmeden bulunmasını istiyor. Üniversite’den hemşirelik bölümü okuyan 22 yaşında ki Merve Şen’i görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermesi isteniyor.
# var, KPSS, Ankara

02 May 2024 - 11:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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