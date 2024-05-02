Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mu?

Ankara'da bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Bunun üzerine 'Kocaeli'de ekmeğe zam gelecek mi merak konusu.
Kocaelili fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılması için tekliflerini hazırlamıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası ekmek fiyatının 10 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bu isteği Ticaret Bakanlığı'na iletti
Kocaeli’de faaliyet gösteren fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Eğer fırıncıların isteği kabul edilirse Kocaeli’de 200 gramlık ekmek en az 10 TL’den satılacak.
Kocaeli’de yılbaşında yapılan 50 kuruşluk zam sonrası ekmek fiyatı 8 TL olurken, simit fiyatı ise 12.50 TL olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.