- Ekonomi

Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mu?

Ankara'da, bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Böylece Başkent'te ekmek fiyatı 8 liradan 10 liraya satılacak. Peki Kocaeli'de ekmeğe zam gelecek mi?

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mu? mask

Ankara'da bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Bunun üzerine 'Kocaeli'de ekmeğe zam gelecek mi merak konusu.

Kocaelili fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapılması için tekliflerini hazırlamıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası ekmek fiyatının 10 TL’ye çıkarılmasını istiyor. Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bu isteği Ticaret Bakanlığı'na iletti

Kocaeli’de faaliyet gösteren fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yapmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Eğer fırıncıların isteği kabul edilirse Kocaeli’de 200 gramlık ekmek en az 10 TL’den satılacak. 

Kocaeli’de yılbaşında yapılan 50 kuruşluk zam sonrası ekmek fiyatı 8 TL olurken, simit fiyatı ise 12.50 TL olmuştu.
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02 May 2024 - 12:00 - Ekonomi

Mahreç  Dilek Coşgun

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