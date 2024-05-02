Başkan Gökçe: Derince’mizi Ortak Akılla Yönetmekte Kararlıyız

31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken, kendisine nezaket ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya da devam ediyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak kendisini ziyaret eden 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Baki Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Petrol İş Şube Başkanı Nesmi Yetişoğlu ve yönetimi ile İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetimine nezaketleri için teşekkür ettiği görüşmelerde “Derince’mizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız” dedi.