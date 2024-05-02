31 Mart yerel seçimlerinde halkın yoğun teveccühü ile Derince Belediye Başkanlığı görevine seçilen Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken, kendisine nezaket ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya da devam ediyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak kendisini ziyaret eden 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Baki Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Petrol İş Şube Başkanı Nesmi Yetişoğlu ve yönetimi ile İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetimine nezaketleri için teşekkür ettiği görüşmelerde “Derince’mizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız” dedi.
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Başkan Gökçe: Derince’mizi Ortak Akılla Yönetmekte Kararlıyız
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, kentin dinamiklerini konuk ederek yaptığı görüşmelerde “Derince’mizi ortak akılla yönetmekte kararlıyız” dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.