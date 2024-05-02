Kılıçdaroğlu'na hapis talebi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savcı, 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" iddiasıyla dava açılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcı mütalaasında 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

8 YILLIK DAVA

Kılıçdaroğlu hakkında 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açılmıştı.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti.

Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021'de verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti. Bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Bayraktar’ın şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdiği, ancak isnat edilen eylemin Türk Ceza Kanunu kapsamında resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun olay tarihinde basın mensuplarının bulunduğu ortamda Bayraktar’a yönelik sözleri aktarıldı. Mütalaada, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı kelimenin farklı anlamlar teşkil ettiği anlatılarak, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında kalmadığı belirtildi.

Mütalaada, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: SÖZCÜ