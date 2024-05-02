Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Astsubay şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli J. Asb. Kd. Bçvş. Mustafa Yaşar'ın, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
-Milletimizin başı sağ olsun. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
-Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.