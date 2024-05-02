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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Astsubay şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçtiğimiz yıl bir kavgaya müdahale ederken yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Astsubay şehit oldu mask
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Astsubay şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli J. Asb. Kd. Bçvş. Mustafa Yaşar'ın, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

-Milletimizin başı sağ olsun. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

-Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun.

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Astsubay şehit oldu

Kaynak: SÖZCÜ
# tedavi, medya

02 May 2024 - 12:26 - Asayiş

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