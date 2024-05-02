Bir rakı grubuna daha zam geldi!

Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geçişi oldu. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, "Beyler beyi rakıya zam geldi zamsız günümüz yok artık" diyerek duyurdu. Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik 895 TL oldu.
Dündar'ın paylaştığına rakı fiyatları şöyle:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.