02 May 2024 - 12:30- Ekonomi G:

Bir rakı grubuna daha zam geldi!

Alkollü içkilerde zam yağmuru devam ediyor. Yaygın satılan bir rakı grubunun ürünlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam geldi.

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Bir rakı grubuna daha zam geldi! mask
Bir rakı grubuna daha zam geldi!
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Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında  zam geçişi  oldu.  Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, "Beyler beyi rakıya zam geldi zamsız günümüz yok artık" diyerek duyurdu. Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik 895 TL oldu.

Dündar'ın paylaştığına rakı fiyatları şöyle: 

Bir rakı grubuna daha zam geldi!
# oldu, Zam, medya

02 May 2024 - 12:30 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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