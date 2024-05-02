02 May 2024 - 12:30- Ekonomi

Bir rakı grubuna daha zam geldi!

Alkollü içkilerde zam yağmuru devam ediyor. Yaygın satılan bir rakı grubunun ürünlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam geldi.