- Kültür-Sanat

Rock sanatçısı Cemil Sandıkcı yeni klibini yayınladı

Yeni klibi yayınlanan Cemil Sandıkcı, “Kocaeli’yi çok seviyorum, beni ben yapan, beni Cemil Sandıkcı yapan Kocaeli’dir” dedi

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Rock sanatçısı Cemil Sandıkcı yeni klibini yayınladı mask
Rock sanatçısı Cemil Sandıkcı yeni klibini yayınladı
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Kocaeli’nin sevilen rock sanatçısı Cemil Sandıkcı ‘Ay Parçası’ klibini yayınladı. Sandıkcı, “Şarkımı yaşanan çok güzel imkansız kavuşamayan bir sevdadan, severek ayrılan aşıklardan esinlenerek yazdım, sözleri bana ait olup, müziğini Serhat Ufuk Güner'in yaptığı klibin yönetmenliği ise Kayahan Demirbaş’a ait bir projemizdir” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sandıkçı, “ Yeni projelerde görüşmek üzere her zaman her sahnemde her yerde dediğim gibi, beni dinleyenlere, çıktığım her mekanı ağzına kadar dolduran sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi, alkışlarınız, eşlikleriniz, tuttuğunuz tempolar benim hayatımdan hiç kesilmesin. İyi ki varsınız; sizleri çok seviyorum” dedi. 

Rock sanatçısı Cemil Sandıkcı yeni klibini yayınladı
# yeni

02 May 2024 - 12:32 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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