İzmit'te 6751 m² tarla mahkemeden satılıktır

2024/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Arızlı Mahallesi 6082 Ada, 40 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Killi-tınılı verimli toprak yapısına sahiptir. Bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebilecek niteliktedir. %3-5 civarında doğuya doğru az eğimlidir. Üniversite kampüs alanına 250 metre mesafededir.
Adresi : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Arızlı Mh.
Yüzölçümü : 6.751,63 m2
İmar Durumu: Tarımsal niteliği korunacak alanda ve III.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.452.282,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: III.Derece arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:11
26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.