İzmit'te 6751 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C. KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Arızlı Mahallesi 6082 Ada, 40 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan tarımsal ürün ve herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Killi-tınılı verimli toprak yapısına sahiptir. Bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebilecek niteliktedir. %3-5 civarında doğuya doğru az eğimlidir. Üniversite kampüs alanına 250 metre mesafededir.

Adresi : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Arızlı Mh.

Yüzölçümü : 6.751,63 m2

İmar Durumu: Tarımsal niteliği korunacak alanda ve III.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.452.282,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: III.Derece arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:11

26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.