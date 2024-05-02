Durul: “Çoğu gitti azı kaldı el ele hep birlikte Süper Lig’e…"

PAHA BİÇİLMEZ BİR TECRÜBE
Başkan Recep Durul yemek davetinden sonraki paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Tarihi Çınar Kocaelisporumuz için paha biçilmez bir tecrübe olan, camianın değerlerini ve geleceğini birleştirme noktasında mentör model olan ve mazimize ışık tutarak çınarımızı güçlendiren geçmiş başarılarımızın bileşenleri olarak ter döken, emek veren pek çok futbolcularımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, dostlarımız ve hocalarımızla sohbet ve güzel anılar eşliğinde bir araya geldik. Kocaelispor ailesi olarak bağlarımızın pekişmesine, güçlenmesine vesile olan sıcak katkıları ve dayanışmaları için katılan tüm geçmişteki değerlerimize teşekkürlerimle birlikte minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Çoğu gitti azı kaldı, el ele hep birlikte Süper Lig’e…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.