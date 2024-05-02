02 May 2024 - 13:13 - Spor

Bizimkiler yaya kaldı

Yalova, 2023-2024 sezonu Okul Sporları Masa Tenisi Küçük (Erkek-Kız) müsabakalarına ev sahipliği yaparak genç sporcuları ağırladı. Bu heyecan dolu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular mücadele etti. Kocaeli Körfezkent Emlak Konut dereceye giremedi