- Spor

Bizimkiler yaya kaldı

Yalova, 2023-2024 sezonu Okul Sporları Masa Tenisi Küçük (Erkek-Kız) müsabakalarına ev sahipliği yaparak genç sporcuları ağırladı. Bu heyecan dolu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular mücadele etti. Kocaeli Körfezkent Emlak Konut dereceye giremedi

İhlas Haber Ajansı
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Bizimkiler yaya kaldı mask

KIZLARDA DERECE YAPAMADILAR

Kızlarda Sakarya’dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu, Düzce’den İlhami Reyhan Turan Ortaokulu, Eskişehir’den Namık Kemal Ortaokulu, Kocaeli’nden Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu, Kütahya’dan 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul’dan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu ve Şeyhli Ortaokulu’nun yanı sıra ev sahibi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu temsil etti.

ERKEKLERDE İSTANBUL ŞAMPİYON

Erkeklerde birinciliği Özel Güneşli Final Ortaokulu, ikinciliği FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu kazanırken üçüncülü kupasının sahibi Özel Yalova Güçlü Ortaokulu oldu. Kızlarda ise Şehit Mahmutbey Ortaokulu şampiyonluğa uzanırken, Mehmet Akif Ortaokulu ikinciliği, Namık Kemal Ortaokulu üçüncülüğü kazandı.
# oldu, şampiyon

02 May 2024 - 13:13 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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