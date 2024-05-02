Bizimkiler yaya kaldı

KIZLARDA DERECE YAPAMADILAR
Kızlarda Sakarya’dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu, Düzce’den İlhami Reyhan Turan Ortaokulu, Eskişehir’den Namık Kemal Ortaokulu, Kocaeli’nden Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu, Kütahya’dan 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul’dan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu ve Şeyhli Ortaokulu’nun yanı sıra ev sahibi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu temsil etti.
ERKEKLERDE İSTANBUL ŞAMPİYON
Erkeklerde birinciliği Özel Güneşli Final Ortaokulu, ikinciliği FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu kazanırken üçüncülü kupasının sahibi Özel Yalova Güçlü Ortaokulu oldu. Kızlarda ise Şehit Mahmutbey Ortaokulu şampiyonluğa uzanırken, Mehmet Akif Ortaokulu ikinciliği, Namık Kemal Ortaokulu üçüncülüğü kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.