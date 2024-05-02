Kasko Sigortalarının Avantajları

Söz konusu konforlu, özgür ve güvenli bir seyahat olduğunda şüphesiz kişisel araçların önemi oldukça büyük. Ancak kaza ve hasar gibi risklere karşı güvence altında olmak kaydıyla. Zira araçların çeşitli sebeplerden dolayı hasar alması yüksek maddi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Kasko sigortaları bu tür riskler için oldukça önemli teminatlar sunuyor. Kasko poliçesine sahip araçlar birçok açıdan finansal zararlara karşı güvence altına alınmış oluyor. Kasko avantajlarını öğrenmek isteyenler için tüm bilgiler yazımızda.

Kasko Avantajları Nelerdir?

Kasko ürünleri araçların karşı karşıya kalabileceği birçok kaza ve hasar durumuna karşı güvence sunar. Poliçe sahipleri bir kazada hatalı olsa dahi kasko teminatlarının koruyuculuğundan faydalanabilir. Bu nedenle kasko poliçelerinin, sürücüleri hem trafikte hem de park halindeyken karşı karşıya kalabilecekleri birçok riske karşı koruma sağladığı söylenebilir. Kasko ürünlerinin sunduğu avantajları şu şekilde sıralamak mümkün:

Trafik Kazaları İçin Kapsamlı Koruma

Kasko sigortaları herhangi bir kaza durumunda sürücüleri kapsamlı bir şekilde güvence altına alır. Kaskosu olan bir araç kaza ile karşı karşıya kaldığında hem sürücünün hem de karşı tarafın zararlarını karşılar. Poliçelerin sunduğu bu teminat belirli durumlar için geçerlidir. Ancak kasko poliçeleri genişletebilir yapıda olduğundan sürücülerin tüm güvence ihtiyaçlarını araca uygun teminatlarla karşılayabilir.

Hasar Risklerinde Maksimum Güvence

Aracın dış etkenlerden dolayı hasar görmesi durumunda da kasko poliçelerinin hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. Dış etkenler olarak gösterilebilen sel, deprem, yangın ve toprak kayması gibi doğal afetler sonucunda oluşan hasarlar kasko teminatları arasındadır. Ayrıca poliçeler çeşitli grev ve lokavt gibi halk hareketleri için de güvence sunar. Tüm bunlara ek olarak kasko poliçelerinde sürücünün karşılaşabileceği tüm riskleri göz önünde bulunduran birçok ek teminat da bulunmaktadır. İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza gibi teminatlar sürücülerin her açıdan rahat yolculuklar yapması için oldukça önemli ve değerli güvencelerdir.

Servis ve Yol Yardım Hizmetleri

Birçok kasko poliçesi, arıza durumunda veya kaza sonrasında yol yardım hizmetleri sunar. Sürücüler araçlarının yolda kalması veya arızalanması durumlarında bu tür teminatlardan yararlanarak maddi yükümlülüklerini hafifletebilir. Bunlara ek olarak çekici hizmeti, lastik değişimi, akü takviyesi gibi acil müdahale gerektiren durumlarda da kasko teminatlarını görmek mümkün. Ayrıca genişletilmiş kasko poliçelerinde aksesuar teminatı gibi daha kapsamlı hizmetler de sunulmakta.

İkame Araç Desteği

Bazı kasko poliçelerinde çeşitli nedenlerden dolayı trafiğe çıkamayan sürücüler için sunulan ikame araç teminatı da bulunmaktadır. Bu güvence sürücünün herhangi bir kaza veya hasar durumundan dolayı yolda kalması sonucunda devreye gider. Kasko poliçesini sunan sigorta şirketi yedek araç imkanı sunabilir.

Ek Teminatlarla Kapsamlı Hizmet

Kasko ürünleri sürücülere huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için birçok ek teminat sunabilmektedir. Özellikle genişletilmiş kasko poliçeleri sürücülerin karşılaşabileceği tüm sorunlar için oldukça kapsamlı teminatlara sahiptir. Rayiç bedel teminatı, anahtar kaybı, yurt dışı teminatı ve kişisel eşya teminatı gibi doğabilecek risklere karşı maddi açıdan güvence altında olmak isteyen kişiler için bu tür teminatların yer aldığı poliçeler doğru adres olacaktır.