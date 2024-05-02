Kocaeli’de ekmeğe zam geliyor!

Ankara'da, bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Böylece Başkent'te ekmek fiyatı 8 liradan 10 liraya satılacak. Alınan bu kararın ardından Kocaeli’de de ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, esnafın Fırıncılar Odası Başkanlığı’na yaptığı zam talebini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklamıştı. Fırıncıların, 200 gramlık ekmeğin en az 10 liradan satılmasını talep ettiğini söyleyen Durmuş, karar onaylanırsa duyuracaklarını ifade etti.
BİR, İKİ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAĞIZ
Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı zam geleceğini belirterek, “Kocaeli’deki fırıncılar olarak biz tam talebemizi Bakanlığımızı da ilettik. Bakanlık tarafından karar onaylanırsa bir, iki gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
kartepeli - SIKIN EKMEK İLE BESLENEN LERİN ÜMÜĞİNİ EKMEK TÜKETİMİ YOĞUN OLARAK DAR GELİRLİ VE 10 BİNLİK EMEKLİLİER TÜKETİYOR
Macit - Geç kaldınız bile20 yapinda ugrasmayin
Nuri19074141@icloudcom - KBB BAŞKANI BU ŞEHİRE HALK EKMEK FAB. YAPMAN GEREKİR. CALIŞAN, DAR GELİRLİ EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ALMADAN ZAM YAPMA İSTEKLERİ GECERLİ OLMAMALI.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.