Kocaeli’de ekmeğe zam geliyor!

Ankara'da, bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Böylece Başkent'te ekmek fiyatı 8 liradan 10 liraya satılacak. Alınan bu kararın ardından Kocaeli’de de ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, esnafın Fırıncılar Odası Başkanlığı’na yaptığı zam talebini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklamıştı. Fırıncıların, 200 gramlık ekmeğin en az 10 liradan satılmasını talep ettiğini söyleyen Durmuş, karar onaylanırsa duyuracaklarını ifade etti.

BİR, İKİ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAĞIZ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı zam geleceğini belirterek, “Kocaeli’deki fırıncılar olarak biz tam talebemizi Bakanlığımızı da ilettik. Bakanlık tarafından karar onaylanırsa bir, iki gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.