HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Gürsel “Her maç çok önemli. Ligin son iki haftası gibi gözüküyor ama aslında Play-Off maçı gözü ile bakıyoruz. Çünkü bu iki maçı kazandığımız taktirde doğrudan final noktasına geleceğiz. Olmadığı takdirde Play-Off adı altında o mücadeleyi tekrar vereceksin. O yüzden ligle işimiz yok. Rakiplerimizi de, kazandığımız taktirde geleceğimiz noktayı da çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle hazırlıyoruz ve bir an önce finaldeki yerimizi almak istiyoruz” dedi.

TÜM OYUNCULARIM DEĞERLİ

Gürsel sözlerinin devamında “Her maç bizim için çok önemli. Öncelikle kendi oyun yapımızı geliştirmeye, kendi oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın karakteri, yapısı ve tarzına göre bir oyun oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu oynayacağız, oyuncu da bunu oynayacak değil oyuncularımızın güçlü yönlerine göre bir oyun sistemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için de geldiğimiz günden itibaren bütün oyuncularımıza şans verdik. Daha öncede söylediğim gibi bizim için tüm oyuncular değerli ve hangisi uygunsa onu kullanmaya çalışıyorum.

OYUN OLARAK YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Bunu da lafta değil, oynadığımız maçlarda gösterdik. Sonuca göre, skora göre, maçın durumuna göre herkesi verimli kullanmaya çalışıyoruz. Maçı kazanmak adına o an fayda sağlayacak hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Amacımız takımı taktiksel olarak, zihinsel olarak, futbol olarak yukarıya çekmeye çalışacağız. Bireysel olarak oyuncuları yukarıya çektiğimizde takım olarak da yukarı çıkacağız ve nitekim her hafta daha da iyi oluyoruz. Bandırma maçında bulduğumuz goller kadar Ümraniyespor maçında kaçırdığımız pozisyonları da burada hep çalıştık.

ÜMRANİYE MAÇINI DEĞERLENDİREMEDİK

Ümraniye maçında değerlendiremedik. Göztepe maçı olsun, Bandırmaspor maçı olsun değerlendirebildiğimizde neler olduğunu gördük. Burada çocuklar çalışıyorlar, emek veriyorlar. Tüm taktiksel argümanları burada, sahada çalışıyoruz. Bazı maçlarda pozisyonları ne yazık ki değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik belki de şu an çok daha farklı olabilirdi. Önümüzdeki maçlarda bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek adına daha çok çalışacağız. Hedefimiz zaten Play-Off'ta çıkmaktı. Buna göre çalışıp kendimizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak buna hazırlayacağız ve en iyi noktada bitirip hedefe varacağımızı ümit ediyorum."