Cenaze yarın (3 Mayıs Cuma günü) cuma namazına müteakip Vezirçiftliği Ulu Camii’den kaldırılıp, Kullar Kızköprü mezarlığına defnedilecek. Gazetemiz olarak biz de Erhan Okur ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.
02 May 2024 - 13:45- Spor Güncelleme:
Erhan Okur’un anne acısı
Antrenörler Erhan Okur ve Seçkin Serdar Okur’un anneleri, İlhan Okur’un eşi Saime hanım vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veysi - yüce allah ona rahmet eylesin mekanı cennet olsun .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.