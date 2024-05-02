Erhan Okur’un anne acısı

Cenaze yarın (3 Mayıs Cuma günü) cuma namazına müteakip Vezirçiftliği Ulu Camii’den kaldırılıp, Kullar Kızköprü mezarlığına defnedilecek. Gazetemiz olarak biz de Erhan Okur ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.