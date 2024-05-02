02 May 2024 - 13:45- Spor G:

Erhan Okur’un anne acısı

Antrenörler Erhan Okur ve Seçkin Serdar Okur’un anneleri, İlhan Okur’un eşi Saime hanım vefat etti.

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Cenaze yarın (3 Mayıs Cuma günü) cuma namazına müteakip Vezirçiftliği Ulu Camii’den kaldırılıp, Kullar Kızköprü mezarlığına defnedilecek. Gazetemiz olarak biz de Erhan Okur ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz.

02 May 2024 - 13:45 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Veysi - yüce allah ona rahmet eylesin mekanı cennet olsun .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 14:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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