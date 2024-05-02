Şirintepe’de 6’ncı kreşin temeli atıldı 

EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’nın bağışıyla kazandırılacak olan 6’ncı Çınar Çocuk Evi’nin temeli atıldı. Şirintepe Mahallesine kazandırılacak Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni öncesinde Başkan Hürriyet EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’ya plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Protokol konuşmaları ve hediye takdimi sonrasında ise Şirintepe Camii İmamı Aziz Ekşi tarafından temel atma işlemi öncesinde dua okundu.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, EMCO İnşaatın sahibi Ertuğrul Kolaylı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, İzmit Belediyeci Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI”

Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Bugün, Şirintepe Mahallesi’mizde Ekopark’ımızın tam göbeğinde, çok özel bir anı birlikte paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Çok yakında minik kalplerin sevgiyle atacağı, yeni bir eğitim yuvası olacak Şirintepe Çınar Çocuk Evinin temelini atıyoruz bugün. İzmit Belediyesi olarak, çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızla, onların daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlamak bizim için her zaman büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

YENİ DÖNEME 3 KREŞ DAHA

Yeşilova ve Tüysüzler’deki Çınar Çocuk Evlerimizi başarıyla tamamlayıp hizmete açtık. Şimdi, bu evlerde minik yavrularımızın eğitim aldığını görmek, bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Erenler ve Tepeköy’deki Çınar Çocuk Evlerimizde de artık sona yaklaştık. Yeni eğitim dönemimizde de buranın açılışını yapacağız. Çınar Çocuk Evlerimizin hepsi miniklerimizin cıvıl cıvıl sesleriyle şenlenecek.

“MAHALLEMİZE DEĞER KATACAK BİR ÇALIŞMA”

Ve Şirintepe’mizde, yeni bir başlangıcın Çınar Çocuk Evi’mizin temelini atıyoruz. Bu güzel kreşimizi, EMCO İnşaat’ın sahibi Sayın Ertuğrul Kolaylı’nın bağışıyla aile bireyleriyle birlikte rahmetli annesi merhume Havva Kolaylı annemiz adına mahallemize kazandırıyoruz. Burası hem Havva annemizin ruhuna güzel bir hediye olacak. Hem de mahallemize büyük bir değer katacak.

“DİĞER İŞ İNSANLARIMIZA TEŞVİK OLSUN”

Bu anlamda Ertuğrul Kolaylı’ya, Kolaylı Ailesine ve EMCO İnşaat ekibine de şükranlarımı sunmak istiyorum. Böylesi güzel yatırımlar bütün iş insanlarına bir teşvik olsun. Bu kentte kazanan tüm iş insanlarımızı bu tür yatırımlarda yapmaya davet ediyoruz. Bu anlamda öncü olan EMCO inşaatta teşekkür ediyorum.

“AİLELER KEYİFLİ VAKİTE GEÇİREBİLECEK”

Çınar Çocuk Evi’miz yaklaşık 60 çocuğumuza ev sahipliği yapacak. Üç derslik, geniş bir bahçe ve oyun alanlarıyla donatılacak olan bu kreş, çocuklarımızın hem eğitim alacakları hem de keyifli vakit geçirecekleri bir yer olacak. Ayrıca, Ekopark alanımızı zamanla bir macera parkına çevirerek burayı çocuklarımız ve aileleri için vazgeçilmez bir buluşma noktası yapmayı planlıyoruz.

“KADIN, ÇOCUK VE AİLE ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZ SÜRÜYOR”

Seçimden önce sözünü vermiştik seçimin üzerinden 1 ay bile dolmadan bu çalışmanın temelini atıyor olmak verdiğimiz sözleri tutuyor olmak bizim için çok kıymetli. Seçimden önce her söylediğimiz işe ‘seçim yatırımı’ diyerek karalamaya çalışanlara inat biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Biz her bir çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesinin, sağlıklı bir toplumun temellerini oluşturduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı kadın, çocuk ve aile öncelikli olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

“EVLATLARIMIZ EN KIYMETLİ VARLIKLARIMIZ”

İzmit Belediyesi olarak, çocuklarımıza ve onların mutlu geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Evlatlarımız bizim en kıymetli varlıklarımız, en büyük umudumuz. Bu güzel projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, bu temelin hayırlı olmasını diliyorum. Bize ev sahipliği yapan Aydın Doğan Muhtarımıza teşekkür ediyor, yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum. Önceki dönem muhtarımız Nilgün Düzen’e de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Temel atma törenimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

“ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

EMCO İnşaatın sahibi Ertuğrul Kolaylı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmesi çok önemli. Çalışan annelerin çocuklarını emanet edebileceği gündüz çocuk bakım evi fikrini ortaya atan eşime teşekkür etmek isterim. Merhum annemiz Havva Kolaylı’nın adını yaşatmak amacıyla projelendirme aşamasını bitirerek bugün burada temel atma işlemine başlıyoruz.



“BU GİRİŞİM ÖRNEK VE ÖZENDİRİCİ OLMALI”

Bu proje çalışmak isteyen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını kreşlere gönderemeyen vatandaşlarımıza hizmet edecek. Projede desteklerini esirgemeyen Fatma başkanımıza ve teknik ekibine teşekkür ediyoruz. Aile olarak yaptığımız bu girişimin örnek ve özendirici olmasını diliyoruz. Paylaşmak dinimizin temel şartlarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HÜRRİYET VE ERTUĞRUL KOLAYLI’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, “Temeli atılan tesisin mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada sağlanan imkanların mahallemizin çocuklarına ulaşacağını bilmek bizim için mutluluk. EMCO inşaat sahibi Ertuğrul Kolaylı beye teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Fatma başkanımızı mahallemizin ablası, kızı, komşusu, kardeşi, evladı gibi görüyoruz. Otobüste, tramvayda, kahvehanede, alışverişte yanımızda. Mahallemiz adına Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.