SIKI DUR BODRUM KÖRFEZ GELİYOR!

BODRUM YOLCUSU KALMASIN

Kocaelispor, Play-Off mücadelesi veren rakibi Bodrumspor’a konuk olacağı maç için hazırlıklarını tamamlıyor ve Bodrum’a uçuyor. Kafile yarın Ege’de kampa girecek. Temsilcimiz saat 14.00’te Brunga Tesisleri’nden ayrılacak.

KAMPA GİRİLECEK

Kafilemiz 16.25 tarifeli uçağıyla Bodrum’a hareket edecek. Yeşil Siyahlılar Bodrum Salmakis Otel’de kampa girecek. Takım, burada bir idman yapacak ve pazar günkü karşılaşmaya tamamen hazır olacak. tüm kent maça odaklandı ve 3 puan bekliyor.