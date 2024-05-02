SIKI DUR BODRUM KÖRFEZ GELİYOR!

BODRUM YOLCUSU KALMASIN
Kocaelispor, Play-Off mücadelesi veren rakibi Bodrumspor’a konuk olacağı maç için hazırlıklarını tamamlıyor ve Bodrum’a uçuyor. Kafile yarın Ege’de kampa girecek. Temsilcimiz saat 14.00’te Brunga Tesisleri’nden ayrılacak.
KAMPA GİRİLECEK
Kafilemiz 16.25 tarifeli uçağıyla Bodrum’a hareket edecek. Yeşil Siyahlılar Bodrum Salmakis Otel’de kampa girecek. Takım, burada bir idman yapacak ve pazar günkü karşılaşmaya tamamen hazır olacak. tüm kent maça odaklandı ve 3 puan bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.