- Spor

SIKI DUR BODRUM KÖRFEZ GELİYOR!

Trendyol 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın Bodrum’a uçuyor. Pazar günü kritik maçta Egeli’ye konuk olacak Yeşil Siyahlılar, sondan ikinci maçı kazanıp, son maçta Sakarya’yı beklemeye koyulacak. Süper Lig artık çok yakın

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
SIKI DUR BODRUM KÖRFEZ GELİYOR! mask
Büyütmek için resme tıklayın

BODRUM YOLCUSU KALMASIN

Kocaelispor, Play-Off mücadelesi veren rakibi Bodrumspor’a konuk olacağı maç için hazırlıklarını tamamlıyor ve Bodrum’a uçuyor. Kafile yarın Ege’de kampa girecek. Temsilcimiz saat 14.00’te Brunga Tesisleri’nden ayrılacak.

KAMPA GİRİLECEK

Kafilemiz 16.25 tarifeli uçağıyla Bodrum’a hareket edecek. Yeşil Siyahlılar Bodrum Salmakis Otel’de kampa girecek. Takım, burada bir idman yapacak ve pazar günkü karşılaşmaya tamamen hazır olacak. tüm kent maça odaklandı ve 3 puan bekliyor.
# Kocaelispor, bodrum, kamp

02 May 2024 - 14:10 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.050.886 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL