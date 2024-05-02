“Kocaelispor ruhunu yansıtmaya başladık”

3 FİNALİMİZ KALDI
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Durul “18 Mart’taki süreç değişikliğinden sonra 7 maçımız vardı. Artı bir de finalimiz vardı. Toplamda 8 maç. 5 tanesini geride bıraktık. 1 tanesinde kaza yaptık, Ümraniye maçı. Aslında orada da oyunumuz iyiydi. Çok fazla net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Bazen böyle talihsizlikler olabiliyor. 5 maçımızı kazasız atlattık. Ümraniye maçını saymıyorum. 3 tane finalimiz kaldı artık. Bundan sonraki maçlar lig maçı havasından çıktı, final maçı havasına girdi. Bizler de zaten hocamızla birlikte bu telkinlerde bulunuyoruz” dedi.
TAKIM GENEL ANLAMDA İYİ
Durul sözlerinin devamında “Hocamızı biliyorsunuz. Bu ligin deneyimli isimlerinden. Sadece lig olarak değil, Play - Off olarak da deneyimi var. Şu anda takımda bu inanç aşılandı, futbolcular da bunun bilincinde. Bodrum maçına çok iyi hazırlandık. Zaten son Bandırmaspor maçında da iyi bir performans ortaya koyduk. Takım genel anlamda iyiydi. Geçiş oyunlarında büyük sıkıntılar yaşıyorduk, onları çok iyi yapmaya başladık. Hem takımın pas kondisyonu arttı, hem mücadele gücü arttı, hem de Kocaelispor ruhunu sahaya yansıtmaya başladık. Kolektif anlamda bir takım olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.
BU LİGDE EN GÜÇLÜ TAKIM KOCAELİSPOR
Durul sözlerini şöyle tamamladı: “Bodrum’da kolektif futbolu iyi oynayan bir takım. İsim olarak önemli oyuncuları var. Takım olarak da oldukça kolektif oynuyorlar. Mental olarak yaptığımız çalışmanın da meyvesini yedik. Bunu sahaya yansıyan oyundan görüyoruz. Bilimde bir gerçek var. 10 bin saat kuralı. Bir sistemin oturması için bir süreç gerekiyor. Bu ligde en güçlü takım Kocaelispor. Bu duruma getirdik şükür. Bunu sahaya yansıtacağız ve çalışmaya devam edeceğiz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.