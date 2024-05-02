Özçelik-İş Başkanı referanduma gerek yok dedi!

Bekaert İzmit ve Bekaert Kartepe fabrikalarının aynı çatı altında birleşeceği duyurulduktan sonra iki fabrikada farklı sendikaların örgütlü olması ile yetkinin kimde olacağı ile ilgili işçilerin aklında soru işaretleri oluştu. Özçelik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Arif Çolak, konu hakkında gazetemize konuştu. İşçinin aklındaki sorulara da yanıt verdi.

ÇOĞUNLUK KİMDEYSE YETKİ ONDADIR

İşçilerin referandum çağrısı ile ilgili sorumuzu cevaplandıran Özçelik İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Arif Çolak, “Biz işçilerin referandum falan istediğini düşünmüyoruz Bunu sadece Birleşik Metal istiyor, bulunduğu pozisyondan dolayı. Bu şirketin verdiği bir karar. Yasalar üzerinden gidiyoruz, yasalara göre çoğunluk kimdeyse o çatının altında birleşilir çünkü iki tane işletmesini işveren artık tek işletme haline getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

BİZ GÜCÜMÜZÜ BİLİYORUZ

Başkan Çolak sayı olarak Özçelik İş’in fazla olduğunu ifade ederek “Oradaki zorlukları mesela kimse konuşmuyor. Ben bildiğim için söylüyorum. Aynı işletmede iki taraflı gidiş gelişlere müsaade edilip edilmeme olayları, mal sevkiyatları bir sürü detayı vardı. İşveren bunu ortadan kaldırmak için de öyle bir karar vermiş. Biz gücümüzü biliyoruz sendika olarak, işinin nerede durduğunu biliyoruz. Mevcut tabandan gelen bir gücümüz var bizim orada 500 tane üyemiz var yani. Şimdi sadece bizim bu birleşme olayında değil; bugün bir sıfırdan X bir işletmeye bir fabrikaya gitsek orada örgütlenme çalışması yapsak, 200 tane çalışanı olsa bu işletmenin, yasa diyor ki bunun yüzde 50 artı 1’ini üye yapman gerekiyor. Yani yüz bir tane adam bulman lazım diyor” dedi.

MAYISIN İLK HAFTASINDA SÜREÇ SONLANIR

Sürecin ne zaman sonlanacağı hakkında da bilgi veren Çolak, “Tercihini vermiş zaten işçi, referanduma gerek yok ki. Benim 504 tane üyem var zaten, 150'ye yakın sayım fazla benim. Zaten beni tercih etmiş. Yani işveren de orada sana vereyim, buna vereyim, bu olayların içine giremez, müdahil olamaz, olmamalı zaten oradaki işçinin kendi tercih hakkı. Mayısın ilk haftasında süreç sonlanır, yetki geleceğini düşünüyoruz sayımız yüksek olduğundan” şeklinde konuştu.