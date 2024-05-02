Kritik maç cumartesi günü oynanacak: Karamürsel mi, Bağdat mı?..

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Süper Amatör Lig Play-Off ligi mücadeleleri sona erdi. 19 puanla şampiyon olan Çayırovaspor adını yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. 17’şer puanı bulunan Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın kazananı ise Bölgesel Amatör Lig’e çıkma hakkı kazanacak.

MAÇ 16.30’DA BAŞLAYACAK

Kritik maçın yeri ve saati belli oldu. İki güçlü ekip cumartesi günü, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda karşılaşacak. Saat 16.30’da başlayacak olan karşılaşma, iki takım için de kader maçı olacak. Stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor ve istenmeyen olayların yaşanmaması için de emniyet sıkı önlem alıyor.