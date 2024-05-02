Kritik maç cumartesi günü oynanacak: Karamürsel mi, Bağdat mı?..

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
Süper Amatör Lig Play-Off ligi mücadeleleri sona erdi. 19 puanla şampiyon olan Çayırovaspor adını yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı. 17’şer puanı bulunan Karamürselspor ile Bağdatspor baraj maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın kazananı ise Bölgesel Amatör Lig’e çıkma hakkı kazanacak.
MAÇ 16.30’DA BAŞLAYACAK
Kritik maçın yeri ve saati belli oldu. İki güçlü ekip cumartesi günü, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda karşılaşacak. Saat 16.30’da başlayacak olan karşılaşma, iki takım için de kader maçı olacak. Stadın tıklım tıklım dolması bekleniyor ve istenmeyen olayların yaşanmaması için de emniyet sıkı önlem alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.