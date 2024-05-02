Kocaeli sosyal medyanın gündeminde! "En hızlı ve en az acı verecek şekilde"

Geçtiğimiz yıllarda "Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır.” sözleriyle gündeme gelen Yavuz Ordu Valiliği döneminde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile davalık olmuştu. Özellikle dini konulardaki çıkışları ve Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle toplumda tepki almış isimlerle sık sık görüntü veren Vali Yavuz bugün ise yayınladığı kararla ülke gündemine oturdu.

Kocaeli Valiliği dün sokak hayvanlarıyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz imzalı kararda, sahipsiz sokak hayvanlarının, insanlar ve diğer canlılara verdiği zararlar anlatıldı. Yapılan duyuruda ilimizdeki ilçe belediyelerine, “Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır” ifadesiyle görevleri hatırlatıldı.

ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Kocaeli Valiliğinin açıkladığı kararda, “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin “Belediyelerin alacağı tedbirler” başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; “Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…” ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir.

POPÜLASYONUN AZALTILMASI İÇİN

‘İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması’ ve ‘hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı’ hususlarında daha önce yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi halinde gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur” denildi.

EN AZ ACI VEREN VE EN HIZLI ŞEKİLDE…

İşte sosyal medyada Kocaeli’yi ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u gündem yapan konu da Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin “Belediyelerin alacağı tedbirler” başlıklı 7. maddesinin (e) bendi oldu. Çünkü yayınlanan metindeki (e) bendinin devamında, tehdit oluşturan hayvanların veteriner hekimi kararınca rapor tutularak, en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi” ifadeleri yer alıyor.

DÜNDEN BERİ KOCAELİ KONUŞULUYOR

Bu ifadeleri görenler sosyal medyada adeta Vali Yavuz'a öfke kustu. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valiliğinin aldığı bu karara tepki gösteriyor. Kararın uygulanması ve uygulamanın denetlenmesine yönelik kaygılar taşıyan sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Kararın ardından Kocaeli X gündeminden düşmüyor.