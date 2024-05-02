- Spor

Bodrumsporlular Körfez’i bekliyor

Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor’un pazar günü konuk olacağı güçlü Bodrumspor hazırlıklarını tamamlıyor.

Hakan Yağcıoğlu
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Bodrumsporlular Körfez’i bekliyor mask
Bodrumsporlular Körfez’i bekliyor
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İsmet Taşdemir’in talebeleri, yoğun mesai harcıyor. Bu arada idman sonrasında futbolcu Celal Dumanlı’nın doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Teknik patron İsmet Taşdemir, “ Kocaelispor iyi bildiğim bir camia. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hazırlıklarımızı ciddiyet içerisinde sürdürüyor. Play-Off için kritik bir maç olacak” dedi.

Bodrumsporlular Körfez’i bekliyor
# Kocaelispor, mesai

02 May 2024 - 14:38 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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