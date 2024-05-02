Bodrumsporlular Körfez’i bekliyor

İsmet Taşdemir’in talebeleri, yoğun mesai harcıyor. Bu arada idman sonrasında futbolcu Celal Dumanlı’nın doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Teknik patron İsmet Taşdemir, “ Kocaelispor iyi bildiğim bir camia. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hazırlıklarımızı ciddiyet içerisinde sürdürüyor. Play-Off için kritik bir maç olacak” dedi.