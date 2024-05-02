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190 Kocaelisporlu Bodrum’a gidecek

Kocaelispor pazar günü Bodrumspor ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimizde seyirci kontenjanı belli oldu: 190 Kocaelisporlu, Bodrumspor maçını stadyumda izleyebilecek

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190 Kocaelisporlu Bodrum’a gidecek mask

SAYI YUKARI ÇIKABİLİR

Kocaelispor’da, Bodrumspor maçının seyirci kontenjanı belli oldu. Yeşil - Siyahlı 190 taraftar pazar günü Bodrum’da maçı izleyebilecek. Bu sayı yukarıya da çıkabilir. İki kulübün arasında herhangi bir sorun bulunmaması ve taraftarlarda da sıkıntı olmaması göz önüne alınırsa, daha fazla Kocaelisporlu taraftarın maça gitmesi için ek kontenjan gündeme gelebilir.
# bodrum, Kocaelispor, oldu

02 May 2024 - 14:41 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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