190 Kocaelisporlu Bodrum’a gidecek

SAYI YUKARI ÇIKABİLİR
Kocaelispor’da, Bodrumspor maçının seyirci kontenjanı belli oldu. Yeşil - Siyahlı 190 taraftar pazar günü Bodrum’da maçı izleyebilecek. Bu sayı yukarıya da çıkabilir. İki kulübün arasında herhangi bir sorun bulunmaması ve taraftarlarda da sıkıntı olmaması göz önüne alınırsa, daha fazla Kocaelisporlu taraftarın maça gitmesi için ek kontenjan gündeme gelebilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.