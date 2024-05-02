DEVA Partisi, anayasa trafiğine kapıyı kapattı

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başlattığı yeni anayasa görüşmelerine ilişkin "15 milletvekiliyle DEVA Partisi olarak bizden iktidarın bu talepleri karşılık bulamayacaktır" dedi.

Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri kapsamında CHP'yi ziyaret ettiğini, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını da bugün ziyaret edeceğini ifade eden Şahin "TBMM Başkanı sıfatıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyorsa bir usul vardır TBMM'de; ya grubu en fazla sayıdaki siyasi partiden başlarsınız ya da en azdan başlayıp iktidar partisinde sonlandırırsınız görüşmeleri" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞİN ÖZÜNÜ KONUŞMAYACAKLAR"

Şahin, yeni anayasa görüşmelerinin gündem değiştirmeye matuf turlar olduğunu ileri sürerek, "Turpun büyüğünün heybede olduğu, ne yapmak istediklerini, anayasa içeriğinde ne arzu ettiklerini önümüzdeki süreç içerisinde kamuoyuyla paylaşacakları noktasında bir kanaatim var. İşin özünü bugün konuşmayacaklar, bugün sadece zarfı konuşacaklar" ifadelerini kullandı.

"Millet sofrasına ekmek götürmekte zorlanırken iktidar değirmenine su taşımanın muhalefet açısından bir utanç olacağını" söyleyen Şahin "15 milletvekiliyle DEVA Partisi olarak bizden iktidarın bu talepleri karşılık bulamayacaktır" dedi.