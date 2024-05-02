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Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,47 yıl sonra Karamürsel Belediyesini 31 Mart'ta CHP’ye kazandırarak belediye başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı makamında ziyaret etti.

Cihat Polat
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Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti! mask
Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti!
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Karaosmanoğlu kendi yazdığı ‘Herkesin Başkanı’ kitabını Çalık’a hediye etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Çalık, “ Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti!
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02 May 2024 - 15:08 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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