Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti!

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Karaosmanoğlu kendi yazdığı ‘Herkesin Başkanı’ kitabını Çalık’a hediye etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Çalık, “ Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.