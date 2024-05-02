Karaosmanoğlu kendi yazdığı ‘Herkesin Başkanı’ kitabını Çalık’a hediye etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Çalık, “ Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
- Siyaset
Karaosmanoğlu Ahmet Çalık'ı makamında ziyaret etti!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,47 yıl sonra Karamürsel Belediyesini 31 Mart'ta CHP’ye kazandırarak belediye başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı makamında ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.