Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programları devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen konser, dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Koroyu dinlemeye gelenlerin arasında Körfez Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da yer aldı. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde koro üyeleri hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verdi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan konserde, söylenen şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların sonunda dinleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladı.
- Kültür-Sanat
Körfez’de sanat dolu gece
Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, Körfezlilere sanat dolu gece yaşattı. Dinleyenler konser sonrasında koro üyelerini ayakta alkışladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.