Körfez’de sanat dolu gece

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programları devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen konser, dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Koroyu dinlemeye gelenlerin arasında Körfez Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da yer aldı. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde koro üyeleri hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verdi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan konserde, söylenen şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların sonunda dinleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladı.