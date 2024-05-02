Başkan Çelik: “Bir irade gaspına müsaade etmemiz söz konusu olamaz”

Bekaert İzmit ve Bekaert Kartepe fabrikalarının aynı çatı altında birleşeceği duyurulduktan sonra iki fabrikada farklı sendikaların örgütlü olması ile yetkinin kimde olacağı ile ilgili işçilerin aklında soru işaretleri oluştu.

SARI SENDİKANIN OPERASYONU

Birleşik Metal Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, konuya ilişkin gazetemize konuştu. Çelik yaşananın Birleşik Metal Sendikasına yapılan bir operasyon olduğunu belirterek, “Kâğıt üzerinde bir birleşme var, fabrikanın fiziki koşulları açısından bir birleşme söz konusu değil. Bu tamamen Birleşik Metal İş sendikasının en son sözleşmede yapmış olduğu Cumhurbaşkanı kararını tanımamasının karşılığında bir işveren operasyonudur. Bizim açımızdan değişen hiçbir şey yok. Biz aynı fabrikada aynı şekilde çalışamaya devam ediyoruz. Kâğıt üzerinde bir oldu bitti ye getirilmek isteniyor. Bizim tarafa bir tane işçi alınmayıp Özçelik- İş Sendika’nın olduğu fabrikaya bir yılda 100 kişinin işe alınması bunların hepsi işverenle, sarı sendikanın operasyonu” şeklinde konuştu.

NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Bir idare gaspına asla müsaade etmeyeceğini ifade eden Çelik, “Bu tür teşebbüsler yıllardır işyerlerinde oluyor. Daha öncesinde bu tür girişimlere nasıl cevap verdiysek bundan sonra da hem fiziken hem de hukuksal olarak mahkemelerde ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bizim bu duruma kabul etmemiz mümkün değil. Bir irade gaspına müsaade etmemiz söz konusu olamaz. Çok birleşmek istiyorlarsa ve hangi sendikanın orada yetkili olacağını görmek istiyorlarsa işçilere müracaat edilir. İşçiler orada hangi sendikanın olacağına karar verir. Bizde buna saygı duyarız. Başka türlü kâğıt üzerinde ben yaptım oldu asla kabul etmeyiz” dedi.