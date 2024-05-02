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Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Türkiye'de defnedilen Yağmur'un mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.

Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak mask

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Taktaş’ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu

Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti.

SÖZCÜ TV'den Yaren Ekinci'nin haberine göre Türkiye'de defnedilen Yağmur'un mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.

Kaynak: SÖZCÜ
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02 May 2024 - 15:51 - Asayiş

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