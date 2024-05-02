KAYIP MERVE BULUNDU

Kocaeli Emniyeti ile Ankara Emniyeti’nin koordineli çalışması sonrasında Ankara’da ki bir adreste bulunan Merve; ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine de bilgi verildiği bildirildi. Merve’nin kendi isteği ile mi yoksa zorla mı götürüldüğü araştırılıyor.