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KAYIP MERVE BULUNDU

Üç gün önce Körfez İlçe Hacıosman Mahallesi’nde ki evinden çıkan ve evine dönmeyen 22 yaşında ki Merve Şen emniyet güçlerinin sıkı takibi ve araştırması sonrasında Ankara’da bulunduğu bildirildi.

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KAYIP MERVE BULUNDU mask

Kocaeli Emniyeti ile Ankara Emniyeti’nin koordineli çalışması sonrasında Ankara’da ki bir adreste bulunan Merve; ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine de bilgi verildiği bildirildi. Merve’nin kendi isteği ile mi yoksa zorla mı götürüldüğü araştırılıyor.
# Ankara

02 May 2024 - 15:59 - Asayiş

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