Kocaeli Emniyeti ile Ankara Emniyeti’nin koordineli çalışması sonrasında Ankara’da ki bir adreste bulunan Merve; ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine de bilgi verildiği bildirildi. Merve’nin kendi isteği ile mi yoksa zorla mı götürüldüğü araştırılıyor.
- Asayiş
KAYIP MERVE BULUNDU
Üç gün önce Körfez İlçe Hacıosman Mahallesi’nde ki evinden çıkan ve evine dönmeyen 22 yaşında ki Merve Şen emniyet güçlerinin sıkı takibi ve araştırması sonrasında Ankara’da bulunduğu bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.