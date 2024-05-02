BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VALİ YARDIMCISI OLDU

Altınova İlçe Kaymakamı olarak görev yapan Özyiğit, daha sonra Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı görevine atanmıştı. Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı görevinden istifa eden Özyiğit, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP Altınova Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu.