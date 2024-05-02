02 May 2024 - 16:06- Gündem G:

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VALİ YARDIMCISI OLDU

31 Mart Yerel Seçimlerinde  AKP’den Altınova  Belediye Başkan Adayı olan Regaip Ahmet Özyiğit seçilmedi. Özyiğit  Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atandı.

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02 May 2024 - 16:06 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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