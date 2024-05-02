Altınova İlçe Kaymakamı olarak görev yapan Özyiğit, daha sonra Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı görevine atanmıştı. Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı görevinden istifa eden Özyiğit, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP Altınova Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu.
02 May 2024 - 16:06- Gündem Güncelleme:
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VALİ YARDIMCISI OLDU
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’den Altınova Belediye Başkan Adayı olan Regaip Ahmet Özyiğit seçilmedi. Özyiğit Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
N Ş - HAYIRLI OLSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.