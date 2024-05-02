Romanların başkanı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!

HER BİRİ 25 BİN TL VERDİ!

Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi, toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.