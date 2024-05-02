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Romanların başkanı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Savcılığa şikayetlerin gelmesi üzerine polis ekipleri Çokyaşar ile birlikte toplam 5 kişiyi Sakarya’da gözaltına aldı.

Cihat Polat
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Romanların başkanı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı! mask

HER BİRİ 25 BİN TL VERDİ!
Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi, toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.
# Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, gözaltı

02 May 2024 - 16:09 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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