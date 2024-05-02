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Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün grup toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı sert sözlerle eleştirmişti. Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak yanıt geldi. Polemiğe girmeyeceğini belirten Erbakan, Bahçeli için, "Babamız hatta dedemiz yaşında bir insan" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim vermeden yüklendiği Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan karşılık geldi.

Erbakan, Devlet Bahçeli için, "Babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi’ni ve lideri Fatih Erbakan’ı hedef almıştı.

“Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıtı satıldığını iddia ederek Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır" diyen Bahçeli devamında şunları söylemişti:

“Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttifakı’nı zaafa uğratmak dışında gayeleri yok."

FATİH ERBAKAN: ‘DEDEMİZ YAŞINDA İNSAN…’

KRT canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Bahçeli için “Dedemiz yaşında” ifadesini kullandı.

Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CUMHURİYET

# türkiye, hizmet

02 May 2024 - 16:27 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Geri Zekalı - sayın bahçeli sende partiyıi taşıyamadın başka partiye yaslandın farkında değilmisin bırak artık partiyi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:25
03

Siyasal Analizci - babasının soyadından geçinen başka hiç bir yetisi yeteneği icadı düşüncesi olmayan gölgesi cisminden büyük muhteris hiçlik çıkmazı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:06
02

Sade Vatandaş - Şu hale bakın ki, Türk Siyaetinin geldiği noktada daha dünün siyasetçisi sayılabilecek çocuk yaştaki siyasetçiler bab-dede yaşındakilere adab-ı muaşeret dersi veriyor. İbretamiz bir durum !

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:59
01

Kullar Ali - SİYASETTE ÖNCELİK ''EDEP'' ..ERBAKAN'LARA DA YAKIŞANI BUDUR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:38
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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