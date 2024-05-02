02 May 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

MAYIS AYI SEBZELERİ

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Ancak fark ettik ki her mevsimde her türlü sebzeyi meyveyi marketlerde görerek büyümüş olan yeni kuşaklar hangi sebze / meyvenin hangi mevsimin ürünü olduğunu bilmiyorlar. Biz de her ay, ayın sebze ve meyvelerini Sağlıklı Yaşıyoruz sayfasında paylaşmaya başladık.

MAYIS AYI SEBZELERİ mask
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A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak gibi yaz sebzelerini henüz göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.

Önce sebzeleri paylaşıyoruz, meyveleri ve balıkları da ayrıca paylaşacağız. Bu liste ortalama bir listedir ve yöresel farklılıklar bulunabilir.

Mayıs ayı sebzeleri:

1- Enginar

2- Bakla / iç bakla

3- Bezelye / Sultani bezelye

4- Bebe havuç

5- Semizotu

6- Kuşkonmaz

7- Taze sarımsak

8- Arpacık soğanı

9- Asma yaprağı

10- Tatlı patates

11- Alabaş (bitmek üzere, o nedenle fotoğrafa koymadım)

12- Yabani otlar: ısırgan, kekik - zahter, ebegümeci, arapsaçı - rezene, çiriş, deniz börülcesi, hindiba - radika, turp otu, labada, madımak, kazayağı, şevketi bostan, gelincik, hardal otu, hodan, yabani pazı, ışgın, kenker, kaya koruğu, cibes, çiğdem, sarmaşık (yabani kuşkonmaz).

Her mevsim bulunabilen sebzeler:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

5- Taze soğan

6- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

7- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Pazı

9- Kuru soğan

10- Kuru sarımsak

İllüstrasyon: Bilge Keysan

02 May 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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