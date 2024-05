02 May 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz

MAYIS AYI SEBZELERİ

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Ancak fark ettik ki her mevsimde her türlü sebzeyi meyveyi marketlerde görerek büyümüş olan yeni kuşaklar hangi sebze / meyvenin hangi mevsimin ürünü olduğunu bilmiyorlar. Biz de her ay, ayın sebze ve meyvelerini Sağlıklı Yaşıyoruz sayfasında paylaşmaya başladık.