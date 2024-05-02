Gergerlioğlu, grevdeki Mersen işçilerinin 1 Mayıs’ını kutladı

1 Mayıs işçi bayramı ama Kocaeli’nde grev var!

1 Mayıs işçi bayramında grevdeki Mersen İşçilerini ziyaret eden Gergerlioğlu, “1 Mayıs işçi bayramını İzmit’te kutladık. Orada işçi hakları konuşuldu. Sonrasında 1 Mayıs işçi bayramında grevde olan Mersen İşçilerini ziyaret ettik. 1 Mayıs işçiler için bayram ama Mersen Fabrikası’nda işçi kardeşlerimiz bayram yapamıyorlar. Zor koşullar altında burada 13 gündür grevdeler, haklarını istiyorlar. 1 Mayıs işçi bayramı ama 1 Mayıs’ta Kocaeli’nde grev var! Greve çözüm bulmak için buradayız, kamuoyuna seslerini duyurmak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

İşveren, bakanlığın bize verdiği hakkı kabul etmedi

2022 Ekim ayında sendikaya başvuru yaptıklarını söyleyen Birleşik Metal-İş temsilcisi Halil Yap, “Bakanlıktan yetki onayımızı aldık. İşveren, bakanlığın bize verdiği hakkı kabul etmedi. Konuyu mahkemeye taşıdı, istinafta da kazandık. İstinaftan sonra Yargıtay’a taşıyarak karara itiraz ettiler. Yargıtay’dan dosya lehimize döndü. 4 aydır sendikamız görüşmeye çalışıyor fakat işverenimiz görüşmeyi kabul etmedi. Anayasanın verdiği hak var, Anayasa Mahkemesi’nden çıkan karar var, kendilerini ikna edemedik. Baskılar gördük. İşten çıkartılan arkadaşlarımız oldu. 19 Nisan’dan beri grevdeyiz 13 gündür. Onlardan bize gelen bir adım yok! Ortada buluşup çözümü halledip sorunu ortadan kaldırıp işleri yoluna koymayı kabullenmiyorlar. Biz de grevimize devam ediyoruz. Bizim grevde haklı olduğumuzun ispatıdır. Sonuna kadar gideceğiz. Buradan vazgeçmeyeceğiz. İşveren çeşitli baskılar yaptı. Arkadaşlarımızın evine gidip ailesine “Eşin işten çıkar işsiz kalırsın. Oğlun işten çıkar iş bulamaz.” Gibi ailelere kadar rahatsız ettiler. Sendikamız bizi yalnız bırakmıyor. Burada her türlü desteği sağlıyor. Gruplar, sınıf kollarının desteği yalnız olmadığımızın göstergesi. 13 gündür her gün destek veren gruplar var. Burada hep beraber dayanışmayı gördük. Ziyaret edenlere karşı burada dimdik duruyoruz. Vazgeçmeyeceğiz, bizi korkutup içeri sokamayacaklar. Kendi arkadaşlarımız ile nöbetleşe grevimizi sürdürüyoruz. Sabah 8’den akşam 8’e kadar ziyaretçilerimiz oluyor, buradayız. Sendikamızın sağladığı imkanlar ile grevimize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sonuna kadar grevimizi sürdüreceğiz

Grev sözcülerinden Selahattin Bey, “2022 yılında sendikaya başvuru yaptık yasal hakkımıza saygı duymadılar. Yıkılmayacağız dimdik ayaktayız. Grevin sonuna kadar gideceğiz. Masaya oturmuyorlar, biz oturmayız diyorlar. Sendikamızı kabullenmiyorlar. Sonuna kadar grevimizi sürdüreceğiz. Sözleşmeyi yapmalarını istiyoruz.” dedi.

İşçilerin haklarının gasp edilmesine bakanlık müdahale etmeli

Fabrikanın 70 yıllık bir mazisi olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Mersen 29 yıldır da Gebze’de, elektrik motorları kömürü üretiyor. İşleri de oluyor. Kazanamayan bir fabrika değil, sürekli çalışma var ama işçinin hakkını vermek istemiyor. Bu sebeple de sorunlar bu noktaya gelmiş. Biz Çalışma bakanlığına soru önergesi verdik. Konuyu takip ediyoruz, Burada Fransız firması para kazanıyor ve işçinin hakkını tanımak istemiyorsa buranın yetkilisi olması lazım. O yüzden bakanlığa diyoruz ki; bu fabrika işçinin hakkını gasp ediyor ve vermek istemiyor. Bu konuya Çalışma Bakanlığı’nın müdahil olması gerekiyor. Soru önergemize cevaplarını bekliyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Fabrika çalışsın. İşçilerin fabrikaya karşı kötü niyetleri yok sadece haklarını istiyorlar. Allah kolaylık versin umarım hakkınızı alırsınız, ben Kocaeli Milletvekili olarak yanınızdayım. Parti il ve ilçe örgütümüz yanınızda. Konuyu takip ediyoruz. Umarım bir an evvel bir uzlaşıya varılır. Biz elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.